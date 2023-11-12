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Футболист Глушаков рассказал о своем будущем

Экс-футболист «Спартака» о своем будущем: не буду загадывать

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что получает удовольствие от игры в костромском «Спартаке», передает «Спорт-Экспресс».

«Мое будущее? А что с ним? Сейчас я просто играю, получаю удовольствие и живу сегодняшним днем. Как будет дальше — так и будет. Не буду загадывать», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

20 сентября 2023 года костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге, объявил о подписании Глушакова. Последним клубом полузащитника был «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Ранее Глушаков заявил, что ромбик костромского «Спартака» ему нравится больше московского.

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