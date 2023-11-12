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Абаскаль заявил, что Соболев не играет с «Ростовом» из-за погоды

Тренер «Спартака» Абаскаль: Соболев не играет, потому что идет дождь

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростов» объяснил отсутствие Александра Соболева в стартовом составе команды тем, что идет дождь, передает «Матч ТВ».

«Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. У нас два центральных нападающих. Это третий матч, в котором Квинси и Игнатов играют вместе. Нужна стабильность», — сказал Абаскаль.

Сейчас идет 17-я минута матча. «Спартак» ведет со счетом 2:0. Мячи забил Михаил Игнатов и Квинси Промес.

На данный момент «Спартак» с 21 очком находится на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Ростов» с 17 баллами расположился на 11-й строчке. Возглавляет таблицу «Краснодар». В активе «быков» 32 балла. «Зенит» идет на втором месте (30), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (25).

Если «Спартак» одолеет «Ростов», то подопечные Гильермо Абаскаля поднимутся на шестое место, обогнав столичный «Локомотив». На одно очко красно-белые будут отставать от московского ЦСКА.

Ранее стало известно, почему футболист «Спартака» Срджан Бабич пропускает матч с «Ростовом».

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