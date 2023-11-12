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Стало известно, почему футболист «Спартака» Бабич пропускает матч с «Ростовом»

Футболист «Спартака» Бабич пропускает матч с «Ростовом» из-за болезни

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ФК «Спартак-Москва»

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич пропускает матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» из-за болезни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Сейчас идет четвертая минута матча. «Спартак» ведет со счетом 1:0. Мяч забил Михаил Игнатов.

В текущем сезоне чемпионата России Бабич сыграл семь матчей, забив один мяч.

На данный момент «Спартак» с 21 очком находится на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Ростов» с 17 баллами расположился на 11-й строчке. Возглавляет таблицу «Краснодар». В активе «быков» 32 балла. «Зенит» идет на втором месте (30), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (25).

Если «Спартак» одолеет «Ростов», то подопечные Гильермо Абаскаля поднимутся на шестое место, обогнав столичный «Локомотив». На одно очко красно-белые будут отставать от московского ЦСКА.

Ранее был назван главный минус «Спартака».

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