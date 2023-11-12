Захарова напомнила Баху, что спорт не приемлет дискриминаций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на слова главы Международного олимпийского комитете (МОК) Томаса Баха, о том, что спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным.

«Напомню, что еще спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации. Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению», — написала Захарова.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее было названо преимущество запрета российского спорта на международной арене.