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Экс-футболиста ЦСКА Зайнутдинова госпитализировали с травмами черепа, глаза и носа

Игрок «Бешикташа» Зайнутдинов госпитализирован с травмами черепа, глаза и носа

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Anadolu Agency/Contributor/Getty Images

Бывший игрок московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, выступающий сейчас за турецкий «Бешикташ», госпитализирован после удара локтем игрока соперника во время матча турецкой Суперлиги, передает пресс-служба команды.

Футболист получил травмы черепа, глаза и носа после столкновения с английским защитником «Истанбула» Джером Опоку. Зайнутдинов покинул поле на 41-й минуте встречи.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Бешикташа».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зайнутдинов провел три игры, в которых не забил ни одного мяча. В чемпионате Турции игрок провел десять игр, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова составляет €6,5 млн. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Бешикташ» занимает четвертое место.

Ранее тренер ЦСКА заявил, что в клубе жалеют об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ».

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