Овечкин пожал руку американскому военному

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин перед игрой регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» пожал руку одному из американских военных, которые стали участниками церемонии открытия игры.

Четыре солдата армии США провели символическое вбрасывание, после чего Овечкин обменялся рукопожатием с одним из них.

Матч «Айлендерс» — «Вашингтон» завершился со счетом 1:4. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

Ранее Александр Овечкин похвалил молодежь «Вашингтона».