Стало известно, что сказал избивший Павловича после боя на UFC 295 Аспиналл

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Том Аспиналл после досрочной победы над россиянином Сергеем Павловичем заявил, что подготовка к поединку шла достаточно тяжело.

«Это были абсолютно безумные две с половиной недели подготовки. Запомните: если у вас есть шанс что-то изменить, обязательно используйте эту возможность», — заявил британец.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Том Аспиналл расплакался после победы над Павловичем на турнире UFC 295.