Избивший Павловича британец расплакался после победы

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Том Аспиналл после досрочной победы над россиянином Сергеем Павловичем не смог сдержать эмоций.

По окончании боя британский спортсмен, получив чемпионский пояс, расплакался на глазах собравшейся в Мэдисон-сквер-гардене публики. После некоторый паузы Аспиналл смог прийти в себя и прокомментировать итоги боя.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее Том Аспиналл после нокаута Сергея Павловича назвал его большим и страшным.