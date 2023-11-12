Избитого на UFC 295 Павловича назвали большим и страшным

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Том Аспиналл после досрочной победы над россиянином Сергеем Павловичем заявил, что посвящает ее своему отцу.

«Сергей — большой и страшный парень. Но я всегда верил и продолжаю верить в себя. Посвящаю этот пояс моему отцу», — заявил Аспиналл в октагоне по окончании боя.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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