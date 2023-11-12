В Москве хоккеист умер на льду

В Москве на 62-м году жизни скончался хоккеист любительского клуба «Армата» Михаил Янчишин.

Игрок, участвовавший в матче турнира любительской лиги «Стать хоккейной легендой» (SHL) между «Арматой» и «Фаворитом», умер прямо по ходу матча. На кадрах, попавших в трансляцию, видно, как Янчишин медленно присаживается и опускается на лед, после чего к нему подъезжает один из арбитров матча, который подзывает хоккеистов для оказания первой медицинской помощи.

По данным Telegram-канала Shot, предварительная причина смерти мужчины — проблемы с сердцем.

«Точную причину смерти установят эксперты», — заявил источник.

Руководство лиги «Стать хоккейной легендой» выразило соболезнования родным и близким Михаила Янчишина.

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