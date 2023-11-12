Овечкин похвалил молодежь «Вашингтона»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин по итогам игры регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» заявил, что его порадовала игра молодых хоккеистов его команды.

«Сегодня мы увидели большое количество наших молодых парней из резерва. Это крайне важно, потому что мы смогли увидеть наше будущее. Ситуации бывают разные, и всегда необходима подмога, если кто-то из основы не сможет выйти на лед», — заявил Овечкин на послематчевой пресс-конференции.

Матч завершился победой «Кэпс» со счетом 4:1. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

Ранее Александр Овечкин в матче с «Айлендерс» обновил свой же рекорд