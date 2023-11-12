Овечкин в матче с «Айлендерс» обновил свой же рекорд

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин по итогам игры регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд по количеству матчей, в которых открывал счет.

По информации журналиста Иана Оланда, 38-летний капитан «столичных» забросил первую шайбу в игре в 141-й раз, обновив тем самым собственный рекорд. Второе место по данному показателю занимает чех Яромир Ягр (135), на третьем месте расположился Бретт Халл (131).

Матч завершился победой «Кэпс» со счетом 4:1. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

Ранее Александр Овечкин Овечкин повторил рекорд Сергея Федорова.