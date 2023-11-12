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Овечкин прокомментировал победу над «Айлендерс»

Овечкин назвал трудовой победу «Вашингтона» над «Айлендерс» в матче НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата, где смог оформить дубль.

«Вы сами видели, чем мы жертвовали для того, чтобы добиться победы. Мы играли умно и просто, за счет чего и смогли переиграть оппонента. Мы были сконцентрированы и полностью отдались игре, несмотря на то, что эта игра была второй за два дня. Нам противостояла неплохая команда, но мы знали, что можем победить. Их вратарь сыграл просто отлично и сделал несколько важных спасений», — заявил Овечкин.

Матч завершился победой «Кэпс» со счетом 4:1. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей. До поединка с «Айлендерс» Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

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