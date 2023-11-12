Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене UBS в присутствии 16 519 зрителей и завершилась победой «столичных» со счетом 4:1, дубль оформил капитан «Кэпс» Александр Овечкин.

После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей. До поединка с «Айлендерс» Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по числу дублей в НХЛ.