Овечкин приблизился к достижению Гретцки

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене UBS в присутствии 16 519 зрителей и завершилась победой «столичных» со счетом 4:1, дубль оформил капитан «Кэпс» Александр Овечкин.

Для 38-летнего россиянина этот матч стал 168-м, в котором ему удалось забросить две или более шайбы. По данному показателю Овечкин отстает лишь от канадского форварда Уэйна Гретцки, который провел в НХЛ 189 матчей с двумя или более голами.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

До поединка с «Айлендерс» Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 826 шайб. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 68 голов.

Ранее Александр Овечкин попал в тройку лучших игроков по итогам матча «Вашингтона» и «Айлендерс».