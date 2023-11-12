Bellator сделал заявление из-за скандала с допингом брата Хабиба

Организация Bellator выступила с заявлением по поводу дисквалификации российского бойца Усмана Нурмагомедова из-за нарушения антидопинговых правил и отметила, что он пока остается чемпионом промоушена. Слова пресс-службы приводит ТАСС.

«Да, это правда. Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято. Больше комментариев на данный момент не будет», — заявили в организации.

Срок дисквалификации бойца — полгода. Результат поединка Нурмагомедова с американским бойцом Брентом Примусом на турнире Bellator 300, в котором россиянин одержал победу единогласным решением судей и защитил титул в рамках полуфинала Гран-при Bellator, аннулирован. Издание BJPenn сообщает, что Нурмагомедова лишат титула, а его соперник, соответственно, выйдет в финал Гран-при.

Одна из проб бойца показала положительный результат на запрещенное вещество. Нурмагомедов имел рецепт на использование запрещенного вещества, однако не подал заявку на разрешение его употребления.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Россиянин выступает в Bellator с 2020 года. Дебютный поединок в профессиональной карьере он провел 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Усман одержал первую победу, одолев Имрана Абдиева.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов поднялся в топ-3 рейтинга лучших бойцов Bellator.