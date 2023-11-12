Валиеву назвали великой после короткой программы в Казани

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился эмоциями после проката фигуристки Камлы Валиевой в короткой программе на четвертом этапе Гран-при России в Казани, признавшись, что восхищается спортсменкой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ничего удивительного! Единственное, восторгаюсь, как она поддерживает в форму в такой достаточно стрессовой ситуации. Великая! Что говорить», — сказал Жулин.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Валиева заявила, что скучает по дому.