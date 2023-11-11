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Женский футбол сравнили с медиалигой

Агент Сафонов назвал искусственным проект женской футбольной Суперлиги

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Официальный сайт РФС

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Legalbet заявил, что считает проект женской Суперлиги в России искусственным.

По его мнению, основная проблема женского футбола — низкий уровень конкуренции.

«Женский футбол — это как медиафутбол. Все может повернуться в любую сторону — он может быть прибыльным, а если проект кому-то надоест, то не будет. Это же искусственный проект — команды РПЛ просто обязаны иметь женские команды. В женском футболе легче выиграть награды, так как конкуренция ниже. Проблема набрать команду. Суперлига не прикроется, надо просто выйти на новый уровень», — заявил Сафонов.

В турнирной таблице женской Суперлиги лидирует московский ЦСКА, который имеет в активе 34 очка после 24 матчей. На второй месте располагается петербургский «Зенит» с активом 32 балла, у столичного «Локомотива» 31 очко.

Ранее ЦСКА потерял очки в Воронеже.

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