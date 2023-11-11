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Овечкину предсказали выход из кризиса

Экс-тренер сборной России Плющев: не сомневаюсь, что Овечкин вылезет из кризиса

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Geoff Burke/Reuters

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в первую очередь намерен работать на команду, а не гнаться за рекордом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Овечкин — человек достаточно опытный, и есть определенные возрастные моменты. Чем старше спортсмены, тем тяжелее они входят в сезон. Я даже не сомневаюсь в том, что он вылезет из этого кризиса. Я читал, что для него первоочередная задача — не догнать кого-то и перегнать. Для него первоочередная задача — работать на свою команду, приносить ей пользу и результат», — сказал Плющев.

11 ноября «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:2. В этой встрече дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ассистентом в первой заброшенной шайбе стал Александр Овечкин.

Александр Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина и Кузнецова.

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Хоккей. НХЛ
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