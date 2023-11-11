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Радимов порадовался отсутствию гегемонии «Зенита» в РПЛ

Радимов: радует, что в этом сезоне нет явного доминирования «Зенита»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов признался, что в этом сезоне ему интереснее смотреть чемпионат России, и рассказал, что его радует. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Во-первых, нет явного доминирования «Зенита», более того, «Зенит» пока не лидер, и подходит в таком статусе к большому противостоянию с «Краснодаром», в котором может произойти все, что угодно. Второе — нет таких явных аутсайдеров, как в прошлом году были «Химки» и «Торпедо». Просто были «пассажиры», которых смотреть не интересно. Сейчас же каждый тур — иди, смотри, все меняется, любая команда может набрать очки, просто так никого не обыграешь», — сказал Радимов.

Лидером чемпионата остается «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 31 очко. В 15 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда сыграет с «Зенитом», который располагается на второй позиции, имея на два очка меньше. Матч между командами состоится 11 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

На третьей строчке располагается ЦСКА. У команды Владимира Федотова в активе 24 очка.

Ранее было названо условие, при котором «Спартак» станет чемпионом РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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