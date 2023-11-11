Названо условие, при котором «Спартак» станет чемпионом РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов оценил перспективы красно-белых стать чемпионами в этом сезоне. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом. К сожалению, выиграет «Зенит». Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл «Спартак»», — сказал Титов.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре команды играли друг с другом. Их встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В концовке первого тайма красно-белые остались вдесятером из-за удаления Хлусевича. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Ростовом».

Лидером чемпионата остается «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 31 очко. В 15 туре РПЛ команда сыграет с «Зенитом», который располагается на второй позиции, имея на два очка меньше. Матч между командами состоится 11 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Зенита» заявил, что Семак не сделал бы «Спартак» чемпионом.