Булыкин: неизвестно, кто будет тренером «Спартака» после зимней паузы

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин прокомментировал для «Газете.Ru» форму московских клубов в Российской премьер-лиге, отметив их нестабильность.

«И ЦСКА, конечно, нестабилен, и «Динамо» тоже. Эти команды могут претендовать при хорошей подготовке после зимней паузы. У динамовцев просто не было фактически подготовки с новым тренером. И «Локомотив», думаю, может выдать такую же серию, как в прошлом сезоне. Да и «Спартак» должен решить все неразберихи и исправить микроклимат во время зимней паузы. Не знаю, кто будет тренером, но, думаю, все эти вопросы они смогут решить, и нас ждет очень интересная концовка сезона после зимы», — рассказал Булыкин.

ЦСКА в данный момент занимает в РПЛ третье место, набрав 24 очка и отставая от лидирующих «Краснодара» и санкт-петербургского «Зенита» на семь и пять очков соответственно. В активе «Динамо» 22 балла, «Спартак» и «Локомотив» набрали по 21 очку и уступают в таблице еще и набравшим 22 очка самарским «Крыльям Советов».

Ранее Нигматуллин выразил мнение, что тренер «Спартака» Абаскаль уйдет из клуба зимой.