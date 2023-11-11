Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин: неизвестно, кто будет тренером «Спартака» после зимней паузы

Булыкин: московские клубы смогут решать свои проблемы во второй части сезона

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин прокомментировал для «Газете.Ru» форму московских клубов в Российской премьер-лиге, отметив их нестабильность.

«И ЦСКА, конечно, нестабилен, и «Динамо» тоже. Эти команды могут претендовать при хорошей подготовке после зимней паузы. У динамовцев просто не было фактически подготовки с новым тренером. И «Локомотив», думаю, может выдать такую же серию, как в прошлом сезоне. Да и «Спартак» должен решить все неразберихи и исправить микроклимат во время зимней паузы. Не знаю, кто будет тренером, но, думаю, все эти вопросы они смогут решить, и нас ждет очень интересная концовка сезона после зимы», — рассказал Булыкин.

ЦСКА в данный момент занимает в РПЛ третье место, набрав 24 очка и отставая от лидирующих «Краснодара» и санкт-петербургского «Зенита» на семь и пять очков соответственно. В активе «Динамо» 22 балла, «Спартак» и «Локомотив» набрали по 21 очку и уступают в таблице еще и набравшим 22 очка самарским «Крыльям Советов».

Ранее Нигматуллин выразил мнение, что тренер «Спартака» Абаскаль уйдет из клуба зимой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий