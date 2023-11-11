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Бывший теннисист сравнил состояние Медведева и Рублева перед очной встречей на Итоговом

Экс-теннисист Ольховский: у Медведева больше времени, Рублев в лучшем тонусе

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Aaron Doster/AP

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном разряде и являвшийся шестой ракеткой мира в парном, прокомментировал для «Газеты.Ru» расписание Итогового турнира года АТР, где попавшие в одну группу россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев 12 ноября уже соревнуются в матче первого тура. По мнению специалиста, тот факт, что они начинают поединком между собой, не будет иметь ключевого влияния на расклады в подгруппе.

«Здесь оба фактора достаточно важны, но, на мой взгляд, на Итоговом они значения иметь не будут. У одного было больше времени подготовиться, у другого – уверенность в своих силах. И что из этого переборет в матче, кто из них в лучшей форме, это покажет только сама игра», — считает Ольховский.

Медведев и Рублев встречались на профессиональном уровне восемь раз. Шесть побед одержал Даниил, дважды успех сопутствовал Андрею. При этом в последних четырех их очных матчах у каждого по две виктории. Единственную встречу соперников на Итоговом турнире в прошлом году на групповом этапе выиграл Рублев – 6:7(7), 6:3, 7:6(7). В итоге он вышел из группы и уступил в полуфинале норвежцу Касперу Рууду.

Ранее Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнире в Париже.

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