В Госдуме заявили, что Россию пытаются загнобить с помощью Валиевой

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву хотят лишить возможности выступать. Об этом она заявила RT.

«Все это дело затягивают, потому что не хотят, чтобы она выступала. Валиева же — совершенно потрясающая фигуристка, ее просто хотят лишить возможности выступать. Ее способностями и программами восхищаются все.

При подобных ситуациях и случаях появлялась возможность накрыть всех наших спортсменов. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», — сказала Журова.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее сообщалось, что WADA настаивает на четырехлетней дисквалификации Валиевой и лишении медалей ОИ.