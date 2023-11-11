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Тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина и Кузнецова

Карбери заявил, что звено Кузнецова и Овечкина задало тон в игре с «Нью-Джерси»

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Официальный сайт НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил действия российских нападающих команды Евгения Кузнецова и Александра Овечкина в матче против «Нью-Джерси Дэвилз». Его слова передает клубная пресс-служба.

«Звено Кузи с Оу и Уилли сразу задало тон. Мы играли с хорошей энергией, остро действовали с шайбой. Мне понравилась игра его звена сегодня. Он забил важный гол во втором периоде, а в концовке нанес удар кинжалом.

Я решил выпустить их звено на вбрасывание в чужой зоне, но соперник убежал в атаку, и мы пропустили. Тем не менее это звено сделало много хорошего», — сказал Карбери.

11 ноября «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:2. В этой встрече дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ассистентом в первой заброшенной шайбе стал Александр Овечкин.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в 12 матчах одержал шесть побед. 12 ноября «Кэпиталз» сыграет с «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что скандальный российский хоккеист НХЛ попросил обмен из клуба.

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