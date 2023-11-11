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Булыкин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Булыкин: третье место будет отличным результатом для «Краснодара»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский нападающий, экс-игрок сборной страны, «Локомотива», «Динамо» и различных зарубежных команд Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что московские команды смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство после зимней паузы, а вот «Краснодар» вряд ли займет место выше третьего.

«Надеюсь, что в концовке чемпионата будет выясняться чемпионство, а московские команды после зимней паузы подтянуться, потому что будет время хорошо подготовиться, сыграться. Думаю, московские команды составят конкуренцию за чемпионство и за медали «Зениту». «Краснодар», если займет третье место, это можно будет считать успехом», — считает Булыкин.

«Краснодар» лидирует после 14-ти туров РПЛ с 31 очком и играет в гостях с занимающим второе место с 29 баллами в активе санкт-петербургским «Зенитом». Занимающий третье место ЦСКА набрал 24 очка, у «Динамо» 22 балла, «Спартак» и «Локомотив» набрали по 21 очку. Также в группе лидеров находятся с 22 очками самарские «Крылья Советов».

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