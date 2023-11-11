WADA настаивает на четырехлетней дисквалификации Валиевой и лишении медалей ОИ

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказали об обращении в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова пресс-службы передает ТАСС.

«WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров, и теперь ждем решения.

Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — сказал представитель WADA.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Илья Авербух заявил, что ему плевать на вердикт, который вынесет CAS.