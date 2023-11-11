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Овечкин продлил свою серию без голов в НХЛ

Овечкин не может забить шесть матчей подряд в НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

11 ноября «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:2. В этой встрече дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ассистентом в первой заброшенной шайбе стал Александр Овечкин.

Стоит отметить, что Овечкин сам не смог отметиться забитым голом. Для россиянина матч против «Дэвилз» стал уже шестым подряд в текущем сезоне, когда он покидал поле без заброшенных шайб. До игры с «Нью-Джерси» нападающий не смог отметиться результативными действиями три матча подряд.

Александр Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в 12 матчах одержал шесть побед. 12 ноября «Кэпиталз» сыграет с «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» выведет из обращения номер экс-игрока «Авангарда».

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