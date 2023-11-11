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Украинский футболист может стать одноклубником Головина

Журналист Дюсо: украинский футболист Мудрик может перейти в «Монако»

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Phil Noble/Reuters

Журналист Клод Дюсо сообщил в своих соцсетях, что руководство лондонского «Челси» планирует отдать в аренду в «Монако» украинского футболиста Михаила Мудрика.

Аренда будет рассчитана до конца сезона-2023/24. За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Мудрик провел девять матчей, забив два мяча.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, набрав 23 очка. На первой сточке располагается Ницца, имея в активе 26 очков. Второе место занимает столичный «ПСЖ» набрав 24 очка.

В следующем матче «Монако» встретится с «Гавром». Встреча состоится 11 ноября. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее украинского футболиста сравнили с Роналду.

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