Экс-игрок «Спартака» назвал фаворита в матче «Зенита» и «Краснодара»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что петербургский «Зенит» является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает Vprognoze.ru.

«Зенит является фаворитом в матче с «Краснодаром». Питерцы уже восстанавливают свою игру. Нынешняя команда, конечно, уступает составу образца прошлого сезона. «Зенит» находится на подъеме», — сказал Гладилин.

«Краснодар» лидирует после 14 туров РПЛ с 31 очком, действующий чемпион «Зенит» в данный момент отстает от «быков» на два балла. Занимающий третье место столичный ЦСКА имеет в своем активе только 24 балла. При этом на дистанции в три очка от армейцев уместились самарские «Крылья Советов», а также московские «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

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