Мостовой назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Зенитом»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает петербургский «Зенит» фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

«Зенит — фаворит, у них побольше шансов на победу. Мало верится в победу «Краснодара». Вряд ли этот матч определит чемпиона, еще второй круг впереди», — сказал Мостовой.

«Краснодар» лидирует после 14 туров РПЛ с 31 очком, действующий чемпион «Зенит» в данный момент отстает от «быков» на два балла. Занимающий третье место столичный ЦСКА имеет в своем активе только 24 балла. При этом на дистанции в три очка от армейцев уместились самарские «Крылья Советов», а также московские «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Булыкин предсказал исход матча «Зенита» с «Краснодаром».