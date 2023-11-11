Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Зенитом»

Экс-футболист Мостовой считает «Зенит» фаворитом в матче с «Краснодаром»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает петербургский «Зенит» фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

«Зенит — фаворит, у них побольше шансов на победу. Мало верится в победу «Краснодара». Вряд ли этот матч определит чемпиона, еще второй круг впереди», — сказал Мостовой.

«Краснодар» лидирует после 14 туров РПЛ с 31 очком, действующий чемпион «Зенит» в данный момент отстает от «быков» на два балла. Занимающий третье место столичный ЦСКА имеет в своем активе только 24 балла. При этом на дистанции в три очка от армейцев уместились самарские «Крылья Советов», а также московские «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Булыкин предсказал исход матча «Зенита» с «Краснодаром».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий