Футболист Кейн рассказал, хотел бы он сыграть в одной команде с Месси

Футболист мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн заявил, что хотел бы сыграть с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси в одной команде, передает AS.

«Я хотел бы сыграть с Месси. Лионель — один из величайших игроков в истории футбола, он регулярно отдавал бы мне голевые передачи», — сказал Кейн.

Месси выступал за каталонскую «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться в сине-гранатовом клубе. В составе испанской команды Месси 10 раз выигрывал чемпионат, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру.