Авербух о Валиевой: мне плевать на вердикт, который вынесет CAS

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух отреагировал на завершение слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает «Спорт-Экспресс».

«Облегчение будет, когда вынесут вердикт. Мы поймем на какой земле находимся. Для меня Камила абсолютно великая фигуристка, ни в чем незапятнанная. Плевать на вердикт, который они вынесут», — сказал Авербух.

Вердикт по делу будет вынесен в конце января 2024 года.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов.

Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

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