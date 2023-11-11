Ягудин рассказал, надеется ли он на победу Валиевой в CAS

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой, передает «Спорт-Экспресс».
«Есть ли надежда на то, что Камила выиграет это дело? Надежда есть всегда», — сказал Ягудин.
Вердикт по делу будет вынесен в конце января 2024 года.
Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.
Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов.
Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.
Ранее Этери Тутберидзе сказала, что Валиева больше никому не верит.