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Ягудин рассказал, надеется ли он на победу Валиевой в CAS

Ягудин о деле Валиевой в CAS: надежда есть всегда

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой, передает «Спорт-Экспресс».

«Есть ли надежда на то, что Камила выиграет это дело? Надежда есть всегда», — сказал Ягудин.

Вердикт по делу будет вынесен в конце января 2024 года.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов.

Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Этери Тутберидзе сказала, что Валиева больше никому не верит.

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