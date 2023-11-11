Завершились слушания по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает сайт организации.

Отмечается, что окончательное решение по делу россиянки будет вынесено в январе 2024 года.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил вынесение вердикта до ноября для подготовки дополнительных документов. Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее в Госдуме заявили о политической подоплеке в деле Валиевой.