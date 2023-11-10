Экс-игрок ЦСКА назвал «Спартак» самым большим клубом России

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина, который в сезоне-2022/23 выступал за ЦСКА, в интервью пресс-службе красно-белых заявил, что его новый клуб является самым популярным в России.

«Спартак» — это действительно большой клуб! Самый большой клуб в России! Вообще меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого другого города, куда мы приезжаем играть», — заявил Медина.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом он выиграл серебряные медали чемпионата России и Кубок страны. Летом 2023 года Медина стал игроком «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел за красно-белых 11 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

В следующем туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Ростова». Встреча состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

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