Балахнин объяснил, почему в матче «Зенит» — «Краснодар» не будет фаворита

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Зенит» примет «Краснодар». Специалист заявил «Газете.Ru», что не видит фаворита в этом противостоянии.

«Так сложилось, что на экваторе чемпионата есть игры без явного фаворита. Идет правильная и справедливая борьба. И те и другие показывают хороший футбол. Не скажу, что отличный и безошибочный, но, тем не менее, они заслуженно находятся в верху таблицы.

«Зенит» на данном этапе по каким-то причинам не может показать свой максимум — трудно сказать, почему. «Краснодар» же, наоборот, идет в лидерах, игроки почувствовали вдохновение, они объединены этой идеей. Когда команда вдохновлена, она лезет из кожи, чтобы что-то показать. А петербуржцы — матерые, классные футболисты. И что тут победит — желание или солидность и опыт? Все-таки они в последнее время постоянно становятся чемпионами», — напомнил Балахнин.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 11 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. «Зенит» с 29 баллами расположился на второй строчке.

Ранее Балахнин заявил, что футболисты «Спартака» сильнее игроков «Ростова».