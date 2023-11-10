«Четвертому месту обиднее, чем второму»: Валиева рассказала, как изменилась после ОИ-2022

Чемпионка Европы 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева в интервью Первому каналу заявила, что серьезно изменила свое мировоззрение после выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В личном первенстве воспитанница заслуженного тренера Этери Тутберидзе заняла четвертое место, уступив Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Каори Сакамото.

«Возможно, четвертое место — печальнее, когда ты был в шаге от результата, от третьего, второго, первого места... Просто не случилось. Обидно, но есть к чему стремиться. Я как-то сказала, что серебряная медаль — это что-то не то. Но если смотреть масштабнее, то у тебя есть медаль, ты в призерах, ты завоевал эту медаль. Четвертому месту, возможно, обиднее, чем второму», — заявила Валиева.

Допинговое дело Камилы Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее чемпионка России Катарина Гербольдт заявила, что Камила Валиева адаптировалась к процессу в CAS.