Булыкин предрек хоккею вечное отставание от футбола

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что хоккею в России никогда не достичь популярности футбола.

По его словам, игра с шайбой сложна для понимания и с точки зрения техники.

«Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все-все знают про это. Хоккей не такой народный, многие в него и играть то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может быть, что-то изменится», — заявил Булыкин.

В декабре 2023 года в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возможно проведение матча на открытом воздухе. По информации инсайдера Ивана Карпова, домашний матч на стадионе «Открытие банк Арена» может провести столичный «Спартак». Возможным соперником красно-белых может стать петербургский СКА.

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