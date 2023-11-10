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Булыкин предрек хоккею вечное отставание от футбола

Экс-игрок «Динамо» Булыкин заявил, что футбол в России популярнее хоккея

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что хоккею в России никогда не достичь популярности футбола.

По его словам, игра с шайбой сложна для понимания и с точки зрения техники.

«Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все-все знают про это. Хоккей не такой народный, многие в него и играть то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может быть, что-то изменится», — заявил Булыкин.

В декабре 2023 года в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возможно проведение матча на открытом воздухе. По информации инсайдера Ивана Карпова, домашний матч на стадионе «Открытие банк Арена» может провести столичный «Спартак». Возможным соперником красно-белых может стать петербургский СКА.

Ранее сборная Израиля попала под ракетный обстрел ХАМАС.

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