Экс-тренер «Ростова» объяснил, что определит результат матча со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от выездного матча желто-синих против «Спартака» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что многое в этом противостоянии решит подготовка команд.

«Надо быть в команде и понимать, в каком она состоянии, в каком состоянии каждый футболист. За счет чего «Ростов» может выиграть? Не думаю, что тут будут какие-то сюрпризы, обе команды досконально друг друга знают. Наверное, все свалится к банальным вещам: кто лучше проявит волевые качества, кто лучше подготовится тактически, кто приготовит сопернику неожиданный сюрприз. Это основные вещи, которые определят результат», — считает Балахнин.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Кирилл Левников. На данный момент «Спартак» с 21-м очком находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 17-ю баллами расположился на 11-й строчке.

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