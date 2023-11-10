Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Ростова» объяснил, что определит результат матча со «Спартаком»

Тренер Балахнин назвал подготовку ключевым фактором матча «Спартак» — «Ростов»

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от выездного матча желто-синих против «Спартака» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что многое в этом противостоянии решит подготовка команд.

«Надо быть в команде и понимать, в каком она состоянии, в каком состоянии каждый футболист. За счет чего «Ростов» может выиграть? Не думаю, что тут будут какие-то сюрпризы, обе команды досконально друг друга знают. Наверное, все свалится к банальным вещам: кто лучше проявит волевые качества, кто лучше подготовится тактически, кто приготовит сопернику неожиданный сюрприз. Это основные вещи, которые определят результат», — считает Балахнин.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Кирилл Левников. На данный момент «Спартак» с 21-м очком находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 17-ю баллами расположился на 11-й строчке.

Ранее стала известна реакция экс-капитана «Спартака» на обвинения в неуплате налогов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий