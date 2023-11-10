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Сборную России назвали «игрушкой в руках Карпина»

Экс-игрок «Спартака» Мостовой назвал сборную России игрушкой в руках Карпина

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Shamil Zhumatov/Reuters

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин руководствуется своеобразными принципами составления списка футболистов для вызова в расположение национальной команды.

«Иногда складывается ощущение, что сборная России — это личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы. Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают игровую практику, затем это правило уходит. Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых никто не знал», — заявил Мостовой.

В предстоящем матче сборная России сыграет против команды Кубы. Эта игра пройдет в Волгограде 20 ноября, начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее стало известно, что экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин не считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

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Футбол. Чемпионат России
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