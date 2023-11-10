Милохин о побеге с «Ледникового периода»: я бы вернулся в шоу

Блогер Даня Милохин в шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой «Бес комментариев» заявил, что вернулся бы в шоу «Ледниковый период».

«Жалею ли я, что улетел? Ни в коем случае. Честно скажу, изменилось очень много. Поступок ребенка? Согласен. Нужно было дойти до конца. Пошел бы еще раз в «Ледниковый период»? Пошел бы», — сказал Милохин.

Интервью Милохина с Медведевой было записано в августе 2023 года.

Милохин выступал в «Ледниковом периоде» с Медведевой. Они вместе выступили в одном сезоне и должны были вновь кататься вместе в 2022 году. Однако спустя два выпуска шоу Милохин сенсационно покинул проект и улетел из России.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Николай Валуев заявил, что перевоспитать блогера Милохина не получится.