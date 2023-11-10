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Американская ринг-герл показала соблазнительное фото с Хэллоуина

Ринг-герл Бруклин Рен выложила в соцсетях соблазнительное фото с Хэллоуина

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brookliyn_wren/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская ринг-герл Бруклин Рен поделилась с подписчиками соблазнительным фото с вечеринки, которая была приурочена к Хэллоуину.

На снимке девушка позирует в наряде кролика из журнала Playboy, показывая свою фигуру.

«Она абсурдно красивая. Это моя причина смотреть бои UFC», — написал один из подписчиков.

«Самая крутая девчонка на празднике», — ответил другой пользователь.

В августе 2021 года российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз не нужны на поединках.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте. Исторически они ненужные люди, это лично мое мнение», — сказал тогда Хабиб.

Ранее жена Евгения Малкина выложила фото в черном белье.

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