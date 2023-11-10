Парагвайский футболист «Спартака» рассказал, какие русские блюда любил до переезда в Россию

Парагвайский футболист московского «Спартака» Хесус Медина рассказал о своей возлюбленной — парагвайской девушке по имени Наташа, у которой есть русские корни, передает пресс-служба красно-белых.

«Насколько я знаю, 30 или 40 лет назад ее родные уехали из Советского Союза в Южную Америку. До переезда в Россию она пристрастила меня к борщу, сырникам и прочим символам вашей кухни», — сказал Медина.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за столичный ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом он выиграл серебряные медали чемпионата России и Кубок страны. Летом 2023 года Медина стал игроком «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел за красно-белых восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

В следующем туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Ростова». Встреча состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее Медина рассказал, почему ушел из ЦСКА в «Спартак».