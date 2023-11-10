Медина рассказал, почему ушел из ЦСКА в «Спартак»

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина заявил, что ушел из столичного ЦСКА, посчитав, что так будет лучше для его карьеры, передает пресс-служба красно-белых.

«Был убежден, что так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего. «Спартак» — это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Сказал ЦСКА спасибо и перевернул страницу», — сказал Медина.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом он выиграл серебряные медали чемпионата России и Кубок страны. Летом 2023 года Медина стал игроком «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел за красно-белых 11 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

В следующем туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Ростова». Встреча состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее игрок ЦСКА заявил, что не жалеет об уходе Медины в «Спартак».