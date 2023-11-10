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Мбаппе назвали глупцом

Футболист «Флуминенсе» Фелипе Мело назвал Мбаппе глупцом

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Hannah Mckay/Reuters

Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Фелипе Мело раскритиковал форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе за его слова о том, что футбол в Южной Америке не так хорошо развит, как в Европе, передает TNT Sports.

«Мбаппе — глупец. Он забил три гола в финале чемпионата мира, но Аргентина выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком мира стал Месси. Мбаппе еще многому только предстоит научиться», — сказал Мело.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах Лиги 1, в которых сумел 10 раз отличиться (один с пенальти) и сделать одну голевую передачу. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее в «Реале» отказались отвечать на вопрос о покупке Мбаппе.

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Футбол. Чемпионат Франции
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