Испанский футболист рассказал, получится ли у Захаряна заиграть в Европе

Бывший защитник казанского «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас заявил, что футболисту испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну нужно время, чтобы акклиматизироваться в новом чемпионате, передает «Чемпионат».

«Ему нужно время, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться к новой стране, городу, команде. Арсен хорошо подходит «Реалу Сосьедад» и их тренеру Иманолу Альгуасилю. Но понятно, что ему требуется время», — сказал Навас.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Пока футболист не может закрепиться в стартовом составе.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Александр Мостовой рассказал, получится ли у Захаряна заиграть в Испании.