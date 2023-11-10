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Вероятное поражение «Зенита» в матче с «Краснодаром» назвали неудивительным

Тренер Игнатьев заявил, что его не удивит поражение «Зенита» от «Краснодара»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что у «Краснодара» есть шансы набрать очки в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», и признался, что его не удивит поражение петербургской команды. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«При том что соперники «Краснодара» испытывали на себе мастерство «быков» и сложности в матчах с ними. «Зенит» имеет преимущество, но не на столько, чтобы уже сейчас можно было говорить, что питерцы победят. Меня и поражение «Зенита» не удивит, потому что сейчас в РПЛ сложно чем-то удивиться», — заявил Игнатьев.

«Краснодар», главным тренером которого является сербский специалист Владимир Ивич, возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В активе команды 31 очко. «Зенит», который под руководством Сергея Семака выиграл пять чемпионств подряд, идет на втором месте и отстает от конкурента всего на два балла.

Очный матч команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зениту» предрекли скорое лидерство в чемпионате России.

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