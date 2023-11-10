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«Нас пытаются стереть ластиком»: Губерниев объяснил позицию МОК

Комментатор Губерниев заявил, что МОК пытается стереть Россию ластиком

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским атлетам и рассказал, что нужно делать в условиях подобных санкций. Его слова приводит «Советский спорт».

«Международный олимпийский комитет фактически запретил принимать участие в юношеской Олимпиаде. Здесь нас пытаются стереть ластиком. В этой ситуации нам нужно максимально полно жить спортивной жизнью внутри: проводить соревнования, обеспечивать всем необходимым спортсменов, следить за развитием спорта в регионах, что у нас не всегда, кстати говоря, получается», — заявил Губерниев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее было названо преимущество запрета российского спорта на международной арене.

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