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«Прорвет еще»: олимпийский чемпион оценил безголевую серию Овечкина

Чемпион Игр Кожевников заявил, что Овечкина прорвет в плане голов

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Geoff Burke/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России Александр Кожевников, говоря о безголевой серии российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, предположил, что он сможет забросить 30 шайб за сезон. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Овечкин не забивает пять матчей подряд? Вряд ли возраст сказывается. Подождите, прорвет еще! Он же очки набирает свои. Ну, не забивает пока, да… Пока не забивает. Его прорвет? Я думаю, что да. Будем на это надеяться!» — заявил Кожевников.

В ночь на 9 ноября по московскому времени «Вашингтон» в домашнем матче проиграл «Флориде Пантерз». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Овечкин в поединке не сумел набрать очков, таким образом, он не может сделать результативное действие на протяжении трех матчей. Этот поединок также стал пятым, в котором нападающий не сумел оформить гол.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее в США спрогнозировали количество голов Овечкина в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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